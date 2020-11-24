شاهد.. مفجأة زوج آيتن عامر لها في عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة ايتن عامر صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكانت الصورة التي نشرتها ايتن برفقة زوجها أمام تورته عيد ميلادها، التي وضع عليها اسم آيتن ،وعلقت ايتن على الصورة بوضع قلوب كثيرة، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

احتفلت الفنانة أيتن يوم الأحد بعيد ميلادها الـ 34 وتعد أيتن من النجمات اللاتى لديهن اهتمام خاص بأناقتهن ومظهرن، ولفتت الأنظار فى الآونة الأخيرة، بعد التخلص من الوزن الزائد وحصولها على قوام رشيق.

يذكر ان اخر أعمال أيتن عامر مسلسل "فرصة ثانية" وشاركها في بطولة العمل كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل،، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.