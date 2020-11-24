"خبايا وأسرار الفراعنة".. كتاب للأردني محمد زيد الشوابكة في معرض الكتاب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الأردني محمد زيد الشوابكة، مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والمقرر انطلاقه نهاية شهر يونيو من العام المقبل 2021، بمؤلفه الجديد "خبايا الفراعنة.. وأسرار لأول مرة" صادر عن دار شعاع للنشر والتوثيق.

وكشف "الشوابكة" أنه استعان بعدد من خبراء الآثار في مصر ومؤلفاتهم ومنهم د. زاهي حواس، وعالم الآثار الشهير رمضان حسين لكشف أسرار وخبايا لأول مرة عن الحضارة الفرعونية القديمة، وخاصة في منطقة الأقصر التي تحوي الكثير من الأسرار والخبايا.

"خبايا الفراعنة.. وأسرار لأول مرة" صادر عن دار شعاع، ويقع في 6 أجزاء من الحجم الكبير، ويشمل الكتاب عدد من الصور التي يتم الكشف عنها لأول مرة.

"الشوابكة" يشغل حالياً منصب مدير عام المركز الوطني للحريات الإعلامية ويحمل درجة البكالوريوس في اللغة الانجليزية والماجستير في الإعلام بالإضافة للدبلوم العالي في الدراسات الدولية، وعمل في مؤسسات حكومية وله العديد من الأعمال التطوعية والمبادرات.