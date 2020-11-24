مراد مكرم لـ دوت الخليج : حصلت على نصف أجري في "ليالي أوجيني" لإعجابي بشخصية " عزيز"

حل الفنان مراد مكرم ضيفا على موقع دوت الخليج من أجل تكريمه عن مشواره الفني، وعن برنامج الأكيل الذي حقق نجاحا كبيرا.

وكشف مراد مكرم عن أقرب الأدوار التي قدمها إلى قلبه وهو دور " عزيز" الذي قدمه في مسلسل " ليالي اوجيني"، لافتا الى انه قبل بالعمل بنصف أجره مقابل الدور لأنه أعجبه كثيرا.

وقال مكرم لـ دوت الخليج انه كان من الصعب رفض دور عزيز لأنها شخصية لديها مزيج من المشاعر والصراعات لذلك قبلت بأجر قليل.

-برنامج الأكيل :

وأوضح مراد مكرم أن تصوير برنامج الاكيل يستغرق من ساعتين الى 4 ساعات وتصويره يكون دائما وقت الظهيرة، لافتا الى انه يتناول كميات صغيرة من الطعام لأنه يتذوق أكثر من وجبة.

وأضاف: "أنا مجرد ناقد للأكل وليس أكثر من ذلك حتى انني لا أجيد موهبة الطبخ وذلك الامر ليس مطلوبا مني ".

وعن سؤاله حول الهواية الأقرب الي مراد مكرم هل مذيع الاكيل أم الفنان ، أجاب :" الامران مختلفان عن بعضهما الفن بالنسبة لي شغف وحلم منذ الطفولة، وكنت أتمنى ان اصبح ممثلا ومطربا ولكن تناول الأكل هواية".

وقال مراد مكرم إن سر نجاح برنامج الاكيل هو التجديد دائما نظرا لحرصي وفريق العمل على تقديم الاكلات والمطاعم الجديدة في مصر، لان الشعب المصري يحب الاكل وثقافة الاكل لدينا مرتبطة بأي حدث في حياتنا اليومية ".

وأضاف مكرم :" برنامج الاكيل سبب رزق للكثير من الناس وذلك احد اسباب نجاحه، لأن المطاعم التي تظهر في البرنامج ارتفعت أرباحها ومعدل انتشارها وشهرتها بسبب الاكيل".

وتابع :" على مدار 6 سنوات من تقديمي برنامج الاكيل حافظت على المصداقية وأقدم رأيي في الاكل بمنتهى النزاهة بعيدا عن المجاملة حتى وان كان المطعم قام بشراء الحلقة بمقابل مادي بهدف الدعاية .. لان محدش كاسر عيني وأقدم تعليقا بطريقة محترمة لان في الأساس الأكل ذوق".

واستطرد مراد مكرم حديثه :" ليس من حقي ان اقول ان هذا الطعام سيئ او شيء آخر لان هذا حكم صادر عن شخص واحد وفي النهاية لكل واحد ذوقه في الطعام وملاحظاتي تكون موضوعية كي لا يعود الامر بخسارة على صاحب المطعم".

وتتلخص فكرة البرنامج "الأكيل" في استضافة مراد مكرم لأصحاب المطاعم والأكلات المشهورة، وتذوق أكلاتهم المميزة ومعرفة أسرار الطبخة، من خلال لقاءات معهم ومع الطهاة داخل مطبخ المطعم.