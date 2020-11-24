الغموض والإثارة يسيطران على برومو خان تيولا .. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" البرومو الدعائى للفيلم وذلك تمهيدا لعرضه فى 2 ديسمبر المقبل.

وسيطر على البرومو حالة من الغموض والتشويق حيث ظهر على ابطال الفيلم هذه الحالة التى تدعو لطرح عديد من التساؤلات والخاصة بالمكان والمضمون الخاص بالقصة.

وقد انتهى المخرج وسام المدنى على الانتهاء من تصوير فيلم "خان تيولا"، والذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

الفيلم يقوم ببطولته وفاء عامر ونضال الشافعى وراندا البحيرى ومحمود البزاوى وأحمد كمال، وتأليف وسام المدنى أيضا.

وتدور أحداث الفيلم فى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

الفيلم يشارك به مجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي حرص مخرج العمل على مشاكتها إيمانا منه بالمواهب التي تستحق أن تأخذ فرصتها أمام فكرة مشاهير السوشيال ميديا الذي يتم الااستعانة بهم في الأعمال السينمائية لمجرد شهرتهم فقط ومن تأليف وإخراج وسام المدني.

وكان حصل "دوت الخليج" على أول صورة للفنانة وفاء عامر من داخل كواليس فيلم "خان تيولا" الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من النجوم.