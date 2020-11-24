الغموض والإثارة يسيطران على برومو خان تيولا .. شاهد

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" البرومو الدعائى للفيلم وذلك تمهيدا لعرضه فى 2 ديسمبر المقبل.
وسيطر على البرومو حالة من الغموض والتشويق حيث ظهر على ابطال الفيلم هذه الحالة التى تدعو لطرح عديد من التساؤلات والخاصة بالمكان والمضمون الخاص بالقصة.
وقد انتهى المخرج وسام المدنى على الانتهاء من تصوير فيلم "خان تيولا"، والذى من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.
الفيلم يقوم ببطولته وفاء عامر ونضال الشافعى وراندا البحيرى ومحمود البزاوى وأحمد كمال، وتأليف وسام المدنى أيضا.
وتدور أحداث الفيلم فى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
الفيلم يشارك به مجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي حرص مخرج العمل على مشاكتها إيمانا منه بالمواهب التي تستحق أن تأخذ فرصتها أمام فكرة مشاهير السوشيال ميديا الذي يتم الااستعانة بهم في الأعمال السينمائية لمجرد شهرتهم فقط ومن تأليف وإخراج وسام المدني.
وكان حصل "دوت الخليج" على أول صورة للفنانة وفاء عامر من داخل كواليس فيلم "خان تيولا" الذي تشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من النجوم.
قال وسام المدني مخرج فيلم خان تيولا فى تصريحات تليفزيونية : أن الرد علي ظهور هؤلاء الشباب لم يكن من خلال التغريدات علي مواقع التواصل ولكن بالافعال، وهذا ما اتفقت عليه مع الشركة المنتجة لفيلم خان تيولا وقررنا الإستعانة بمجموعة كبيرة من المواهب الشابة التي ستشارك في بطولة الفيلم وستمنح كل موهبه دورا جيدا في أحداث العمل.
وأضاف انه تواصل مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وأبدي ترحابه الشديد بمشاركة هذه المواهب في الفيلم، موضحا أن الفترة المقبلة تشهد ظهور الكثير من المواهب الفنية المميزة من خريجي معهد الفنون المسرحية ومعهد السينما وخريجي ورشة نقابة المهن التمثيلية في الأعمال الفنية .
وأعلن المدني أن المواهب التي أستعان بها من ورشة مسرح الشباب التابعة للبيت الفني للمسرح الذي تشرف عليه وزارة الثقافة تحت رعاية الوزيرة إيناس عبدالدايم، وهذه المواهب هم أحمد عماد الدين فوشو، مى جودة، رانيا صبحى، أميرة سمير، دنيا عونى.
وأستعان أيضا بعدد من الفنانين الشباب من أعضاء نقابة المهن التمثيلية وهم زهرة الحاروفى، محمد رشدى، ايمان الغنيمى، ايناس الغنيمى يوسف ممدوح، بالإضافة إلي مجموعة من نجوم مسارح الجماعات من بينهم عاصم الأبيض وعز الاسطول ومحمد الكنزي ويوسف الدرينى عبدالله عبد المنعم عمرو حسام الدين بونو مينا جمال نعيم هايدى مجدى وشاندو ومحمد عيد شلش ويوسف محمد، راندا مصطفي، ومعتز يوسف، ومؤمن عرموش، وباسم رشدي.
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