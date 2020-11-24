شاهد.. أحدث ظهور لعمرو دياب برفقة حسن الشافعي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الملحن حسن الشافعي، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكان الشافعي، في الصورة برفقة الهضبة عمرو دياب ، وكان يلتقط معه صورة سيلفي، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

والجدير بالذكر أن الهضبة يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "محسود"، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ومن ألحان خالد عز.

في سياق آخر وجه دياب، مؤخرًا تحية للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذلك بعد مساندته للمنتج الفني حمادة اسماعيل أحد أصدقاء الهضبة المقربين.