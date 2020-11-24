شاهد.. هكذا روجت رنا سماحه لاغنيتها الجديدة "أوبا"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة رنا سماحه، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري بصفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت الصورة لأغنيتها الجديدة "اوبا" ، التي اصدرتها شركة لايف ستايلز ستوديوز عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

"أوبا"، من إخراج بتول عرفة، والتي اظهرت رنا بقالب استعراضي مع قصة حقيقة طريفة لفتاة تتلقى رسالة فيديو من شاب يخبرها بحبه لها فتشعر بسعادة كبيرة ليتبين بنهاية الكليب أن الرسالة قد وصلت عن طريق الخطأ في نهاية الفيديو. ويشاركها تمثيليًا الملحن سامر ابو طالب، وهو خطيب النجمة رنا سماحة.