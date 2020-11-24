إثارة مشاكل وتعامل غير لائق .. جمال العدل يكشف عن تصرفات المقصودين في تصريحات مخرجة ب100 وش

كشف المنتج جمال العدل عن رأيه فى تصريحات المخرجة كاملة ابو ذكرى والتى اتهمت فيها أبطال مسلسل "100 وش" بالغرور كاشفا عن المقصود بهذا الوصف.

وقال جمال العدل فى لقاء ببرنامج "ET بالعربى": أعلم الفنانين الذين تقصدهم كاملة أبو ذكرى ولكن لن أبوح بأسمائهم ولكن يمكن أن أكشف عن أفعالهم والتى كانت دافعا للمخرجة كاملة أبو ذكرى لاتهامهم بالغرور وهما الأول كان يثير المشاكل خلال تصويره الأعمال الفنية، والثاني تعامل مع مجموعة من الفتيات بشكل غير لائق.

وأضاف جمال: لم أتحدث مع كاملة عن تصرفها الذى رآه البعض نوعا من الغضب المبالغ فيه ولكنى توقعت أن تتراجع وتهدأ بعد فترة قصيرة وهو ما تحقق بالفعل واعتبر انه كان القرار الأفضل.

و قال المنتج جمال العدل إن مصر لا تزال رائدة فى صناعة الدراما بالمنطقة، منذ عام 1960، مشيرًا إلى أنه كان لابد من تنظيم مسألة عرض المسلسلات فقامت الشركة المتحدة بتنظيم الأمر كما قامت بضبط أسعار السوق.

وشدد على أنه لا توجد أى شركة تحتكر إنتاج المسلسلات حاليًا في مصر، مشيرًا إلى أن الادعاءات التي تطلقها الجماعات الإرهابية باحتكار شركة واحدة بإنتاج المسلسلات الرمضانية، دعوات كاذبة ولا ينبغي الالتفات إليها.

وتابع العدل خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء dmcالذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان أنه في الموسم الرمضاني أنتج عملين دراميين وكانا من أنجح الأعمال.

وأضاف العدل: معروف أن التغيير فى أى مجال بالحياة يكون قاسيًا أحيانًا، فما حدث فى السوق جاء بشكل مفاجئ ولكن فى وقته وكان مفيدا أكثر وأعاد الأمور إلى نصابها، مؤكدًا أن الدراما تسير فى الطريق الصحيح، لأن القنوات هذا العام لم تتعرض لأى خسائر .

قال المنتج جمال العدل، إن ما نشر من جماعات الشر عن احتكار بعض الشركات لإنتاج المسلسلات غير صحيح موضحًا " لا توجد أي شركة تحتكر انتاج المسلسلات خلال الفترة الحالية". وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن مصر تعمل فى مجال الدراما منذ سنوات طويلة، ومصر متقدمة في صناعة الدراما. ولفت إلى أنهم كانوا ينتجون أكثر من 60 مسلسلا فى التلفزيون المصري ولكن تم تقنين هذا الأمر، وجميع القنوات أصبحت الآن تعرض مسلسلات. ولفت إلى أنه كل عام يقوم بعمل مسلسلات جديدة، وجميع المنتجين لهم مسلسلات طوال العام. وتابع :" علينا ألا ننظر لهؤلاء الأشخاص الفارغين، مؤكدًا لو عندهم عقل ممكن يفتحوا القنوات ويشوفوا المسلسلات أحسن نفتح لهم دماغهم".

وعلى جانب اخر اكد جمال العدل على انتهائه من تصوير مسرحية «كوكو شانيل» وهي اول العروض المسرحية التي ستعود بها النجمة الاستعراضية شريهان الي جمهورها بعد فترة غياب طويلة، ولكن التأخير في عرضها مرتبط بالقناة التلفزيونية التي كان سيتم التعاقد معها ولم يحدث، مما ادى الى وقف تصوير باقي العروض المعدة لهذا المشروع المسرحي الكبير، وحاليا يفكر في مسارين: اما البيع المباشر لإحدى القنوات او المنصات الالكترونية، والمسار الاخر هو العرض المباشر للجمهور لموسم ثم بيعها تلفزيونيا والتحضير للمسرحية الثانية العام المقبل.

حصد المنتج جمال العدل جائزة افضل شركة انتاج في رمضان 2020 عن مسلسلي «خيانة عهد» و «بـ 100 وش» وفقا لمرصد اعلاميين الفن المصري EAMA برئاسة الإعلامي محمد بدر، ومشاركة اكثر من 25 الف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.