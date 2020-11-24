حماقي يعلن دعمه لأبطال الألعاب الفردية ماديا وإعلاميا

أعلن النجم محمد حماقي عن دعمه لأبطال مصر في الألعاب الفردية ممن حققوا مؤخرا العديد من الإنجازات في البطولات الدولية المختلفة .

وفي رسالة سامية لدور المجتمع المدني و"قوته الناعمة" في دعم الشباب الذين يرفعون اسم مصر في المحافل الرياضية الدولية .. كتب حماقي علي صفحته بموقع "فيس بوك" قائلا : "الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع بشغف أبطالنا في كل اللعبات الفردية، وتابعت مؤخرًا ظهورهم على السوشيال ميديا بالإعلان عن موقع "تتويج نيوز" للأخبار الرياضية، واللي بعتبره خطوة حقيقية لتعريف الشعب المصري بيهم وبإنجازاتهم وبطولاتهم وقد إيه هم بيضحوا وبيتعبوا عشان يحققوا الميداليات ويرفعوا راس مصر على منصات التتويج العالمية والأوليمبية".

وواصل حماقي كلمته قائلا : "ومن باب المسئولية الاجتماعية تجاه الأبطال دول قررت إني أدعمهم اجتماعيًا وماديًا وإعلاميًا خلال المرحلة الجاية وإني أخصص جزء من إيرادات الحفلات التي هتُقام خلال الفترة الجاية بعد رجوع النشاط الفني والحفلات بإذن الله للاستعداد لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢١، والتجربة دي إن شاء الله تبقى مرحلة أولى لإعداد فريق أوليمبي قوي لمصر قادر على المنافسة الحقيقية في أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ ولوس انجلوس ٢٠٢٨ .

جدير بالذكر أن الفترة الحالية شهدت الكثير من الإنجازات لأبطال مصر في الألعاب الفردية في البطولات الدولية المختلفة، بعد عودة الحياة من جديد للحياة الرياضية عقب توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

وفي بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة التى أقيمت في ولاية نورث كارولينا في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر تألق السباحون المصريون، حيث حصدت السباحة المصرية فريدة عثمان 3 مداليات، الميدالية الفضية سباق 100 متر حرة في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة بزمن 55.49، والميدالية الفضية ليلة أمس في منافسات 100 متر فراشة بزمن 58.39.

وحققت فريدة إنجازا كبيرا بحصد الميدالية الذهبية لبطولة أمريكا المفتوحة للسباحة في منافسات 50 مترا حرة بزمن 25.10 .

كما حقق السباح المصرى مروان القماش الميدالية الفضية في البطولة ذاتها في سباق الـ200 متر حرة بزمن 1.48.59.

واستطاع مروان القماش أن يتأهل رسميا لأوليمبياد طوكيو بعد كسره الرقم التأهيلى لسباق 800 متر حرة، حاصلا على المركز الأول في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة.

واستطاع السباح يوسف رمضان أن يكسر الرقم المصرى في بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة، حيث نجح السباح الناشئ لاعب منتخب مصر، من الفوز بالميدالية الفضية في بطولة أمريكا المفتوحة، وتحطيم الرقم المصرى في منافسات الـ١٠٠ متر فراشة، برقم قياسى جديد ٥٢،٩٩ وهو أول سباح مصرى في التاريخ يكسر حاجز الـ٥٣ ثانية في الـ١٠٠ فراشة ويعد هذا الإنجاز تاريخيا وغير مسبوق في سباحة 100 متر فراشة.

وفاز الفارس المصرى عبدالقادر سعيد بالمركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت على ملعب سنتاور بارك ببلجيكا، وهى البطولة التى يشارك فيها أفضل فرسان اللعبة.

وجاء فوز الفارس المصرى بالميدالية الذهبية متفوقا على الفارس البرازيلى مارلون مودولو الذى حل في المركز الثانى، والهولندية ليزا لورين التى جاءت في المركز الثالث.

بينما حققت ميار شريف عددا من الأرقام القياسية في تاريخ التنس النسائى المصرى، فباتت أول مصرية تحقق الفوز في بطولة كبرى «جراند سلام» كما أصبحت أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسى في بطولة رولان جاروس.

وارتقت ميار شريف 32 مركزًا دفعة واحدة، من التصنيف 164 على العالم، إلى 132، بعد حصولها على 136+ نقطة ليرتفع رصيده لـ571 نقطة.

ويعد هذا المركز هو الأعلى في تاريخ لاعبات مصر للتنس، حيث لم يسبق لأى لاعبة أن وصلت إليه من قبل.