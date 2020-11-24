"الفنان عمره ما بيعجبه نفسه".. لبلبة تحكي عن نصائح عادل إمام لها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة، عن سعادتها بتكريمها من مؤسسة دار الهلال بحضور عدد من الصحفين بالمواقع الإخبارية.

وقالت لبلبة من خلال ندوتها "الفنان عمره ما بيعجبه نفسه اتعلمت من الأستاذ عادل امام اني مش لازم اتفرج علي نفسي وهو عمره ما اتفرج علي نفسه ونجحنا مع بعض وعملنا مأمون وشركاه".

وأضافت بأنها تتنوع في أعمالها الدرامية والسينمائية من أدوار كوميدي إلى تراچيدي قائلة:" بحب اقدم جميع الادوار".

في سياق متصل، قامت لبلبة ببطولة 85 فيلما أهمها "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب، "جنة الشياطين" إخراج أسامة فوزي، "عصابة حماده وتوتو" إخراج محمد عبد العزيز، "احترس من الخط" و"معالي الوزير" إخراج سمير سيف، "اسكندرية نيويور" و "الأخر" لـ يوسف شاهين، "حسن ومرقص" إخراج رامي إمام.