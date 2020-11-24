في ذكرى وفاته.. تعرف على رحيل شعبان حسين ونجله بنفس الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير شعبان حسين، الذي تميز في شخصية ثروت بيه الثري المتباهي في مسلسل يوميات ونيس.

تميز في بداية حياته بأداء الأدوار الجادة وغالبًا ما كان يظهر في دور الطبيب أو وكيل النيابة أو الضابط أو المحامي.

يبلغ الرصيد الفني لشعبان حسين حوالي 130 عملًا فنيًا متنوعًا كانت بدايته في التليفزيون حيث اشترك في العديد من المسلسلات والسهرات التليفزيونية ثم كانت انطلاقته الحقيقية من خلال المسرح.

في مايو 2013 وأثناء تواجده في المنزل بمدينة بنها يسقط الفنان الكبير شعبان حسين وهو وسط أسرته وينقلونه إلي المستشفي سريعا ولكنه يكون قد لفظ أنفاسه الأخيرة على إثر أزمة قلبية حادة عن عمر ناهز ال 72 عامًا.

لم تفجع أسرة شعبان حسين برحيل الأب فقط، بل فجعت أيضًا برحيل ابنه المؤلف الشاب محمد شعبان بعد 5 سنوات من وفاة الوالد وتحديدًا في شهر يونيه عام 2018 إثر أزمة قلبية مفاجئة.

