لبلبة: تلاجتي مفيهاش لا فراخ ولا لحمة وكان نفسي يكون عندي ولاد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة، عن سعادتها بتكريمها من مجلة "الكواكب" التابعة ل مؤسسة دار الهلال بحضور عدد من الصحفين بالمواقع الإخبارية.

وقالت لبلبة خلال ندوتها:" لخبطت شوية في الاكل وتخنت تلاجتي مفيهاش لا فراخ ولا لحمة فيها عيش باكل خضار وجبن وزبادي وبيض اكلي ضعيف جدا".

وتابعت لبلبة :" وبعدين رياضية مش ببقي مواظبة مش بتخن بسهولة كنت احب اوي يكون عندي تلات اولاد

ابن يحميني وراجل تاني وبنت ادلعها والبسها حلو".

في سياق متصل، قامت لبلبة ببطولة 85 فيلما أهمها "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب، "جنة الشياطين" إخراج أسامة فوزي، "عصابة حماده وتوتو" إخراج محمد عبد العزيز، "احترس من الخط" و"معالي الوزير" إخراج سمير سيف، "اسكندرية نيويور" و "الأخر" لـ يوسف شاهين، "حسن ومرقص" إخراج رامي إمام.

ولها أعمال درامية أبرزها: "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه" مع الزعيم عادل إمام.