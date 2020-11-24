لبلبة : "رفضت تقديم عمل لسيرتي الذاتية".. اعرف الحكاية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة، عن سعادتها بتكريمها من مؤسسة دار الهلال بحضور عدد من الصحفين بالمواقع الإخبارية.

وقالت لبلبة من خلال ندوتها أنها رفضت أن يتم عمل فني يحمل سيرتها الذاتية لقصة حياتها.

واكدت انها ترفض عمل سيرة ذاتية لها وتري أن القصة الوحيدة الناجحة التي يمكن تقديمها السيرة الذاتية للمطربة "ام كلثوم" وتفضل كتاب فقط.

في سياق متصل، قامت لبلبة ببطولة 85 فيلما أهمها "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب، "جنة الشياطين" إخراج أسامة فوزي، "عصابة حماده وتوتو" إخراج محمد عبد العزيز، "احترس من الخط" و"معالي الوزير" إخراج سمير سيف، "اسكندرية نيويور" و "الأخر" لـ يوسف شاهين، "حسن ومرقص" إخراج رامي إمام.

ولها أعمال درامية أبرزها: "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه" مع الزعيم عادل إمام.