لبلبة تبكي أثناء ندوة تكريمها لهذا السبب!

وقالت بأنها تذهب لدار ذوي الاحتياجات الخاصة منذ فترة طويلة ولم تتحدث عن هذه الزيارات وبدون صحافة، قائلة "الأطفال كبرنا سوا وبينادو عليا بماما".

وأضافت بأن حبها للاطفال يرجع لعدم إنجابها، وأنها عانت في فترة طفولتها ولم تدلل مثل زميلاتها، قائلة:" أنا بحب الجلوس مع الاطفال دائما، و انا صغيرة كنت في التدريبات دائما ومش يلعب مع زميلاتى".

في سياق متصل، قامت لبلبة ببطولة 85 فيلما أهمها "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب، "جنة الشياطين" إخراج أسامة فوزي، "عصابة حماده وتوتو" إخراج محمد عبد العزيز، "احترس من الخط" و"معالي الوزير" إخراج سمير سيف، "اسكندرية نيويور" و "الأخر" لـ يوسف شاهين، "حسن ومرقص" إخراج رامي إمام.