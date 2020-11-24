توبا بويوكستون تطل على جمهورها بالكمامة

ونصحت توبا الجمهور من خلال الصورة ان يضعوا الكمامة وان يلتزموا بالتباعد الإجتماعي.

وكان انتشر مؤخرا صورة لتوبا بويوكستون أثارت الجدل وذلك من مسلسل "النهضة العثمانية"، وقد تلقّت توبا عددا كبيرا من الانتقادات واثارت الصورة جدلا كبيرا.

ويشارك في هذا المسلسل كل من الممثلين الأتراك يغيت اوزوم أوغلو، داملا سونماز، بينار دينيز، سليم بايرقدار، اوسهان تشاكير.

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت النجمة التركية ​توبا بويوكستون​ صورة لها على حسابها الخاص على أحد موقع التواصل الاجتماعي تظهر بكمامة طبية تجنبا ل​فيروس كورونا​.