فن ومشاهير

توبا بويوكستون تطل على جمهورها بالكمامة

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت النجمة التركية ​توبا بويوكستون​ صورة لها على حسابها الخاص على أحد موقع التواصل الاجتماعي تظهر بكمامة طبية تجنبا ل​فيروس كورونا​.

ونصحت توبا الجمهور من خلال الصورة ان يضعوا الكمامة وان يلتزموا بالتباعد الإجتماعي.

وكان انتشر مؤخرا صورة لتوبا بويوكستون أثارت الجدل وذلك من مسلسل "النهضة العثمانية"، وقد تلقّت توبا عددا كبيرا من الانتقادات واثارت الصورة جدلا كبيرا.

ويشارك في هذا المسلسل كل من الممثلين الأتراك يغيت اوزوم أوغلو، داملا سونماز، بينار دينيز، سليم بايرقدار، اوسهان تشاكير.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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