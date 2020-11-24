ترشيح فيلم broken keys لتمثيل لبنان في الأوسكار

القاهرة - محمد ابراهيم - رُشّح فيلم Broken Keys لتمثيل لبنان رسميا في مسابقة الأوسكار لعام 2021 عن فئة الفيلم الأجنبي، حيث أعلنت ذلك وزارة الثقافة اللبنانية، وجاءت هذه الخطوة وفقا لقرار اللجنة الخاصة لاختيار الفيلم السينمائي لمسابقة الأوسكار 2021.
الفيلم من كتابة وإخراج جيمي كيروز، ويضم عددا من الممثلين، ابرزهم طارق يعقوب، عادل كرم، رلى بقسماتي، ساره أبي كنعان، بديع أبو شقرا، حسن مراد، غبريال يمين، منير معاصري، والطفل عسيى الحاج.
ويشارك في الفيلم الفنان اللبناني العالمي غبريال يارد في الموسيقى التصويرية، وهو حائز جوائز عالمية بينها الأوسكار، والغولدن غلوب، وبافتا وغرامي.