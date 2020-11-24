ترشيح فيلم broken keys لتمثيل لبنان في الأوسكار

القاهرة - محمد ابراهيم - رُشّح ​فيلم Broken Keys​ لتمثيل لبنان رسميا في ​مسابقة الأوسكار لعام 2021​ عن فئة الفيلم الأجنبي، حيث أعلنت ذلك ​وزارة الثقافة اللبنانية​، وجاءت هذه الخطوة وفقا لقرار اللجنة الخاصة لاختيار الفيلم السينمائي لمسابقة الأوسكار 2021.

الفيلم من كتابة وإخراج جيمي كيروز، ويضم عددا من الممثلين، ابرزهم طارق يعقوب، ​عادل كرم​، ​رلى بقسماتي​، ​ساره أبي كنعان​، ​بديع أبو شقرا​، حسن مراد، ​غبريال يمين​، منير معاصري، والطفل عسيى الحاج.

ويشارك في الفيلم الفنان اللبناني العالمي غبريال يارد في الموسيقى التصويرية، وهو حائز جوائز عالمية بينها الأوسكار، والغولدن غلوب، وبافتا وغرامي.