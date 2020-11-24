بقت شبه جورجينا.. ياسمين صبري تثير الجدل بسبب تغير ملامحها | شاهد

أثارت الفنانة ياسمين صبرى جدلا كبيرا بسبب صورة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وظهرت ياسمين صبري في الصورة وملامحها قريبة من صديقة كريستيانو رونالدو، نجم نادى يوفينتوس الإيطالي.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي:

- ‏‎جورجينا مين بنت اسكندرية اجمل بكتير .

- ‏‎صدقي انا اول مره اخد بالي انتي شبه صديقة كريستيانو رونالدو وربنا .

- ‏‎بسم الله ماشاء الله ملاك يا ياسمين .

- ‏‎قمر في كل حالاتك بس بلاش نيولوك الشعر انتي احلي بكتير في حالات تانيه . ربنا يوفقك .

- انت بقيتى شبه جورجينا

اِقرأ أيضا :

وأشاد الجمهور عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، بموقف الفنانة ياسمين صبري مع سيدة المطر، وتلقت ياسمين العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية بعد استقبالها لها خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتبت ياسمين عبر صفحتها بموقع تويتر: انا دائمًا بحاول اشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم.. انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجة نعمات عبد الحميد الملقبة بـ #سيدة_المطر من السوشيال ميديا.

وأضافت: تواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني اني البي كل طلبات الحاجة نعمات اسرتها. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة.

وكشفت الفنانة ياسمين صبرى عن رأيها فى حالة الخوف والذعر التى تنتاب الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت ياسمين خلال لقائها فى برنامج "mbc trending، لا أشعر بالذعر أو القلق تجاه فيروس كورونا، ولست من الأشخاص المهووسين بالمرض

وتزوجت ياسمين صبرى من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة.

يذكر أن احدث أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.