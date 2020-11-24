نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. محمود حافظ يروج لعرض مسرحية "الوصية" في المقال التالي

يشار أن العرض افتتح الخميس الموافق ١٩ نوفمبر الجاري و ذلك ضمن مبادرة "إعرف جيشك " التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية و رفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب.

"الوصية " عن الشهيد محمد المعتز رشاد ، من بطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل ، محمود حافظ ، محمد دسوقي ، ألحان المهدي ، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق ، أشعار محمد بهجت، موسيقى و ألحان أحمد كيكار ، إستعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي ، مخرج منفذ علا فهمي، العرض من تأليف الكاتب المبدع أيمن سلامة، و إخراج المخرج الكبير خالد جلال.

والجدير ذكره أن آخر أعمال محمود حافظ مسلسل "الأختيار" والتي تدور أحداثة حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين البرث، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أمير كرارة وسارة عادل وأحمد العوضي وضياء عبد الخالق، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي.



أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمود حافظ عن مسرحيته الجديدة والتي تحمل اسم "الوصية" ، ونشر محمود حافظ صورة له من الكواليس وذلك عبر حسابه بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً:"شاهدوا عرض الوصية على المسرح القومي اخراج العظيم خالد جلال .. اعرف جيشك.