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رامي عياش يعلق على وضع إسم حياة مرشاد ضمن قائمة أكثر 100 إمرأة مؤثرة لعام 2020

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أحمد جودة - القاهرة - استطاعت الناشطة الحقوقية اللبنانية ​حياة مرشاد​ أن تكون ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة لعام 2020، الأمر الذي جعل الفنان اللبناني ​رامي عياش​ يعلق على ذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر صورة لها وعلّقت عليها بالقول: "على قائمة أكثر 100 إمرأة تأثيراً وإلهاماً في العام 2020 التي تنشرها سنوياً الـ BBC الناشطة الحقوقية اللبنانية حياة مرشاد الى جانب نساء رائدات من مختلف دول العالم. 

واختتم:ألف مبروك للبنان ولطالما كانت المرأة اللبنانية قدوة في نجاحها وإصرارها وتميزها"، ونال منشوره اعجاب العديد من المتابعين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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