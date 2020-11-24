نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي عياش يعلق على وضع إسم حياة مرشاد ضمن قائمة أكثر 100 إمرأة مؤثرة لعام 2020 في المقال التالي

ونشر صورة لها وعلّقت عليها بالقول: "على قائمة أكثر 100 إمرأة تأثيراً وإلهاماً في العام 2020 التي تنشرها سنوياً الـ BBC الناشطة الحقوقية اللبنانية حياة مرشاد الى جانب نساء رائدات من مختلف دول العالم.

واختتم:ألف مبروك للبنان ولطالما كانت المرأة اللبنانية قدوة في نجاحها وإصرارها وتميزها"، ونال منشوره اعجاب العديد من المتابعين.

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت الناشطة الحقوقية اللبنانية ​حياة مرشاد​ أن تكون ضمن قائمة أكثر 100 امرأة مؤثرة لعام 2020، الأمر الذي جعل الفنان اللبناني ​رامي عياش​ يعلق على ذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.