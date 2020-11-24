لبلبة: ليلة ساخنة نقطة تحول في حياتي وساعدني نور الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة، عن سعادتها بتكريمها من مؤسسة دار الهلال بحضور عدد من الصحفين بالمواقع الإخبارية.

وتحدثت "لبلبة" عن كواليس التعاون بينها وبين الفنان نور الشريف وعمر الشريف واحمد زكي وتحدثت عن مساعدة نور الشريف لها خلال تصوير فيلم ليلة ساخنة وأنه نقطة تحول في حياتها.

وأشارت بأن الراحل نور الشريف ساعدها في تقديم فيلم "ليلة ساخنة" من حيث تكوين الشخصية والأداء قائلة:" وقف جمبي وساعدني انى اطلع الشخصية في الفيلم بالشكل دا وكمان الفيلم دا كان من أهم محطات حياتى".

في سياق متصل، قامت لبلبة ببطولة 85 فيلما أهمها "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب، "جنة الشياطين" إخراج أسامة فوزي، "عصابة حماده وتوتو" إخراج محمد عبد العزيز، "احترس من الخط" و"معالي الوزير" إخراج سمير سيف، "اسكندرية نيويور" و "الأخر" لـ يوسف شاهين، "حسن ومرقص" إخراج رامي إمام.