برفقة إدورد.. نرمين الفقي تشارك جمهورها بصورة من كواليس "لؤلؤ"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نرمين الفقي، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نرمين بالصورة برفقة زمليها الفنان إدورد من كواليس مسلسل "لؤلؤ" والمقرر عرضه الفترة المقبلة ، وعلقت نرمين قائله:"لؤلؤ قريباً ".

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في إطار 40 حلقة، ويُعد البطولة المطلقة الأولى لمي عمر في الدراما التليفزيونية، وتجسد خلاله دور مطربة تبحث عن النجومية.

والمسلسل بطوله أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، إخراج محمد عبدالسلام.