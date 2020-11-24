مجلة الكواكب تحتفل بعيد ميلاد لبلبة والاخير تقبلها وترد: بلا كورونا بلا بتاع (فيديو)

وقامت لبلبة بتقبيلها ومازحت الحضور قائلة: "بلا كورونا بلا بتاع" وتحدثت "لبلبة" خلال الندوة عن كواليس التعاون بينها وبين الفنان نور الشريف وعمر الشريف واحمد زكي.

في سياق متصل، قامت لبلبة ببطولة 85 فيلما أهمها "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب، "جنة الشياطين" إخراج أسامة فوزي، "عصابة حماده وتوتو" إخراج محمد عبد العزيز، "احترس من الخط" و"معالي الوزير" إخراج سمير سيف، "اسكندرية نيويور" و "الأخر" لـ يوسف شاهين، "حسن ومرقص" إخراج رامي إمام.

ولها أعمال درامية أبرزها: "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه" مع الزعيم عادل إمام.