اللبنانية يارا تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت ​الفنانة اللبنانية يارا​ جمهورها بفيديو جديد لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، خطفت من خلاله الأنظار.

وظهرت يارا فيه بإطلالة عفوية باللون الأحمر من أجواء ​عيد الميلاد​، أثناء وضعها للشجرة والزينة، التي فضلت إختيارها باللون الذهبي، وأضافت على الفيديو أغنية ميلادية بصوتها.