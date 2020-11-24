فن ومشاهير

اللبنانية يارا تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة

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القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت ​الفنانة اللبنانية يارا​ جمهورها بفيديو جديد لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، خطفت من خلاله الأنظار.

وظهرت يارا فيه بإطلالة عفوية باللون الأحمر من أجواء ​عيد الميلاد​، أثناء وضعها للشجرة والزينة، التي فضلت إختيارها باللون الذهبي، وأضافت على الفيديو أغنية ميلادية بصوتها.

وعلقت يارا على الفيديو ، قائلةً: "وحطينا الشجرة والزيني، وبصوتي لايف بعد في كم شغله صغيرة بدي ظبتطها وزيد شوي وهيك..".

واختتمت: "وهذه شجرتي الملادية المميزة"، ولاقى الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عبروا عن حبهم لها وتمنوا لها أطيب التمنيات.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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