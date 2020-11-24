استايلات لبلبة في الكمامات ما بين الذهبي والاسود (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص النجمة لبلبة، دائما علي الظهور با استايلات مختلفة ومؤخرا باتت تحرص علي الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وظهرت خلال مؤتمر مهرجان "القاهرة السينمائي" مرتدية كمامة تحمل اللونين الذهبي والموف فيما يتناسب مع الفستان التي ترتديه واليوم ظهرت مرتدية كمامة تحمل اللون الاسود تتناسب مع فستانها.

في سياق متصل، قامت لبلبة ببطولة 85 فيلما أهمها "ليلة ساخنة" إخراج عاطف الطيب، "جنة الشياطين" إخراج أسامة فوزي، "عصابة حماده وتوتو" إخراج محمد عبد العزيز، "احترس من الخط" و"معالي الوزير" إخراج سمير سيف، "اسكندرية نيويور" و "الأخر" لـ يوسف شاهين، "حسن ومرقص" إخراج رامي إمام.

ولها أعمال درامية أبرزها: "صاحب السعادة" و"مأمون وشركاه" مع الزعيم عادل إمام.