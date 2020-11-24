بهذه الكلمات.. محمد ثروت يهنيء صديقه كريم عفيفي بمناسبة عيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان محمد ثروت على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد ثروت عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة الفنان كريم عفيفي، وعلق قائلاً"كل سنة وانت طيب ياكيمو وعقبال مليون سنة ياصاحبي".

يذكر أن آخر أعمال محمد ثروت مسرحية علاء الدين، وهى من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).