سيف نبيل يحيي حفلاً استعراضيّاً ضخماً بحضور ألف شخص

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان "سيف نبيل" حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة يلوفا التركية، وسط حضور جماهيري تخطى أكثر من ألف فرد من محبيه من مختلف المناطق التركية والعربية.

وتوافد الجمهور قبيل الحفل بساعات الى الفندق، وبمجرد صعوده خشبة المسرح، استقبلوه بحفاوة شديدة.

وافتتح اسيف نبيل الحفل بلوحة استعراضية ضخمة على إيقاع أغنية "فوق القمة"، يتبعها لوحة اُخرى على إيقاع 'ليلة ورا ليلة".

وقدّم نبيل عددا كبيرا من أغانيه المميزة مثل "كل يوم الك اشتاك،، على فكرة، الك، عشق موت، وغيرها، ليختتم الحفل بالأغنية ال Hit "لو" التي حققت اكثر من ٣٣ مليون مشاهدة عبر يوتيوب، التي تراقص عليها الساهرون، مطالبين باعادة غنائها.

يذكر أن "سيف" بصدد إطلاق عملاً جديداً تم تصويره على طريقة الفيديو كليب، بالإضافة إلى وضع اللمسات الاخيرة على برنامج حفل رأس السنة، الذي سيقوم بالكشف عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.