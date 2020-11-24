السورية وعد البحري تتعرض لوعكة صحية

وعلّقت على الفيديو بالقول:"تعبانة لكن أنا الحمدلله بخير، بس خلاص ما عدتش قادرة استحمل الأخبار الحزينة والله". وأضافت: "الربو والحساسية بيزيدوا مع الحالة النفسية السيئة الله المستعان دعواتكم ".

يذكر أن وعد البحري فنانة سورية، من أشهر أغانيها "فرحتي بيك"، "شوفلي حل"، "زعلك على عيني"، "نسيت أنا مين"، كما أدت أغاني الفنانة الراحلة أسمهان في المسلسل الذي حمل اسمها ولعبت بطولته الممثلة السورية سلاف فواخرجي.

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة السورية ​وعد البحري،​ متابعيها عبر صفحتها الخاصة على أحد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه من داخل المستشفى، وهي تخضع للعلاج، وقد زودت بجهاز للتنفس الصناعي.