حمدي الميرغني يهنيء صديقه كريم عفيفي بمناسبة عيد ميلاده.. فماذا قال؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان حمدى الميرغني على تهنئة صديقه كريم عفيفي، وذلك عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر الميرغنى صورة له برفقة كريم عفيفي، وعلق قائلاً"كل سنة وأنت أخويا الجدع وصاحبي الطيب ويارب تبقي سنة حلوة عليك ياكيمو".

يذكر أن أحدث أعمال حمدي الميرغني مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة الفنان أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن.

المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.