بإطلالة مختلفة.. رانيا منصور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة رانيا منصور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت رانيا منصور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على كاجوال، وكانت مرتدية كمامة مطرزة، وحازت صورتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وشاركت رانيا منصور في بطولة مسلسل "اسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا، من إخراج كريم العدل وتأليف أمين جمال ومن إنتاج شركة "الصباح إخوان"، حيث يدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي.