لبلبة.. يسرا اللوزي وريهام عبد الغفور.. نجمات مصر بلجان تحكيم القاهرة السينمائي

كشف مهرجان القاهرة السينمائي عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

وتضمنت القائمة نجمات يمثلن مصر بمختلف مسابقات المهرجان العريق، بجانب الفنان محمد فراج بمسابقة اسبوع النقاد، والناقد ياقوت الديب لجائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي)، مع المنتج الكبير جابي خورى عضوا بلجنة تحكيم المسابقة الدولية.

لبلبة عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية



- لبلبة، ممثلة مصرية، بدأت العمل في مجال السينما منذ كان عمرها 5 سنوات، وخلال مسيرتها قدمت بطولة 85 فيلمًا، وحصلت على العديد من الجوائز كأحسن ممثلة.

يسرا اللوزى بلجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية

- يسرا اللوزي، ممثلة مصرية، بدأت مشوارها السينمائي بالعمل مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم "اسكندرية نيويورك" الذي عرض في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان عام 2004، قبل أن تبدأ مشوارها الاحترافي بالسينما عام ٢٠٠٨، ومن أبرز أفلامها؛ "بالألوان الطبيعية"، و"هليوبوليس" و"ميكروفون".

ريهام عبد الحكيم بلجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية