"Warner Music Middle East" توقع مع مغني الراب THE SYNAPTIK

التزامًا منها بالاستثمار في مجموعة واسعة من الفنانين والمواهب في المنطقة العربية التي تمتلك مخزونًا كبيرًا من التنوع الثقافي، وقعت شركة "Warner Music Middle East" عقدًا جديدًا مع السينابتيك ، والذي يعتبر نجمًا صاعدًا بقوة في مجال موسيقى الراب.

بدأ الفنان الفلسطيني الأردني البالغ من العمر 27 عامًا ، واسمه الحقيقي ليث الحسيني ، في صناعة الموسيقى عند سن السابعة عشرة. هو اليوم مقيم في فلسطين وقد درس الطب في عمّان لمدة سبع سنوات قبل تخرجه. اشتق اسمه المسرحي من اعجابه بالجهاز العصبي والناقلات العصبية وتحديدًا من خلال تجربته الشخصية مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباهADHD ، مما جعله يطلق على نفسه اسم السينابتيك "لأن هذا هو المكان الذي تحدث فيه الأشياء " حسب تصريحه.

يقول المدير التنفيذي في شركة "Warner Music Middle East" السيد مو حمزة: "عندما استمعت إلى موسيقى السينابتيك ، أعجبت به فورًا وآمنت بموهبته التي يجب أن تصل إلى شريحة واسعة من جمهور موسيقى الراب . ويضيف حمزة: "تستحق قصة السينابتيك أن تُروى على المسرح العالمي. نحن فخورون بإنضمامه إلى عائلة Warner Music وحريصون على العمل مع هذه الموهبة الرائعة ".

ويقول السينابتيك:" أنا متحمس جدًا لهذا التوقيع. لقد بذلت الكثير من العمل والحب في ألبومي القادم، وأنا سعيد جدًا لأنني سأطلقه مع Warner Music Middle East ، أما بالنسبة لمسيرتي الفنية، انا اتطلع الى المضي قدمًا ، ومتحمس جدًا لبدء هذا الفصل الجديد بمساندة فريق عمل قوي ومحترف".

في عام 2018 ، تعاون السينابتيك مع Chyno with a why? في ألبومهم المشترك EP TERMINAL. بعد هذا المشروع ، أصدر ألبومه الأول "أم الموجات". الذي من خلاله كشف عن موهبته الغنائية وحصل على قاعدة جماهيرية ضخمة في العالم العربي. ناقش السينابتيك فيه بصراحة قضايا الصحة العقلية وروى قصة حالم حزين فقد كل شيء امام موجة كبيرة.

في ألبومه الجديد "القمر والمحيط" او "Moon Ocean" ، يواصل السينابتيك القصة. سيكشف المشروع الجديد تجربة ترك عمله الطبي والانتقال إلى رام الله في فلسطين ليحقق حلمه ويكرس نفسه ليكون فنانًا متفرغًا.

حول السينابتيك

السينابتيك مغني راب فلسطيني-أردني ابتكر موجة جديدة لمحبي الموسيقى العربية من الشباب.

كلماته الصادقة وعباراته القوية تسلط الضوء على أسلوبه في كتابة الأغاني الذي يدمج بسهولة بين الغناء وموسيقى الراب. مع ألبومه الأول الناجح جدًا إضافةً لعشرات العروض المحلية والإقليمية والدولية ، والألبوم الثاني الذي طال انتظاره ، سيعزز السينابتيك مكانته كأحد أعمدة موسيقى الهيب هوب في المنطقة.

تعاون السينابتيك مع العديد من الفنانين من جميع أنحاء الشرق الأوسط ، بما في ذلك نجوم الراب مثل أبيوسف ، ويجز ، مولوتوف ، مروان موسى ، تامر نفار ، ميساء ضو ، بو كلثوم ، الراس ، Chyno with a Why? ، مؤيد نفعي ، الناظر ، شب جديد . بين عمان ورام الله ، تمكن السينابتيك من تحقيق أكثر من 40 مليون مشاهدة على اعماله عبر منصات بث مختلفة.