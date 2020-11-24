محمد حفظى: السهرات الخاصة سبب انتشار كورونا في الجونة .. ومهرجان القاهرة لديه خطة للمواجهة

أكد المنتج محمد حفظى أن مهرجان القاهرة السينمائي وضع خطة صارمة لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد بين ضيوفه، مشيرا إلى أنه تعلم جيدا من تجربة مهرجان الجونة.

وقال حفظى في تصريحات صحفية أن السهرات الخاصة التى كان ينظمها الرعاة ساهمت فى ارتفاع عدد الحالات، لذلك سوف يمنع "القاهرة" تواجد أكثر من 50 شخصا في نفس المكان طبقا للإجراءات الإحترازية التي سيتعاون في تطبيقها مع وزارة الصحة.