هل تعود شمس البارودي إلى التمثيل مرة أخرى؟.. حسن يوسف يجيب

نفى الفنان حسن يوسف، ما تم تداوله خلال الفترة الماضية، عن عودة زوجته شمس البارودي إلى التمثيل مرة أخرى.

وقال الفنان حسن يوسف، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن الأمر مستبعد تمامًا، ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكد أنها لا تفكر في هذا الأمر.

وأبدى الفنان حسن يوسف، استياءه من انتشار وقائع التعذيب التي يرتكبها البعض ضد الطفولة، متسائلًا "هل انعدم الضمير الإنساني تجاه الأطفال؟"، مطالبا بتطبيق القانون ضد كل من يرتكب وقائع تعذيب ضد الأطفال.

وعن شائعة وفاته؛ أكد الفنان حسن يوسف، فى مداخلة ببرنامج "التاسعة" تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على التليفزيون المصري، "أصبحت أخبارًا طبيعية، فاليوم تلقيت شائعة عن وفاة شمس البارودي".

وأضاف الفنان حسن يوسف "الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترويع، فلا يروع المسلم أخاه المسلم، وأخبار الوفيات تروع الناس، والعمر بيد الله"، موضحا "قرأت خبر إصابتي بمرض خطير، وشربت طبق شوربة عدس بالليمون".

وأوضح الفنان حسن يوسف "شمس البارودي طباخة ماهرة وشاطرة وبحب آكل الطعمية السوري"، وعن تجسيد شخصية البابا شنودة، في عمل فني.

أكد الفنان حسن يوسف "معنديش مانع لأن شخصية البابا شنودة شخصية تهم مسيحيي العالم وليس مصر فقط، ويجب أن يقف الجميع خلفه، ولكني أرى أن ماجد الكدواني أفضل مني في تقديم شخصية الراحل البابا شنودة؛ نظرا لتكوينه الجسماني وشكله".

وانتشرت مؤخرا شائعات عن تدهور صحة الفنان الكبير حسن يوسف وتداولتها عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.