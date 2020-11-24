نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جذابة.. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة سمية الخشاب، على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت سميرة الخشاب، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على فستان أزرق، ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يُذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا" التى صورتها بطريقة الفيديو كليب فى سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.