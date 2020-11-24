ميرفت أمين في عيد ميلادها الجمال الدائم على الشاشة..لقطات مع ابنتها وصور مميزة مع والدتها الاسكتلندية

ميرفت أمين تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ74، وتحظى ميرفت أمين بمكانة خاصة لدى الجمهور بسبب طلتها المميزة على الشاشة، وأعمالها الشهيرة خاصة في السبعينيات، بالإضافة إلى جمالها الخاص والمتجدد طوال حياتها.

ميرفت أمين تحتفل بعيد ميلادها الـ74

ويمر اليوم عيد ميلاد جميلة الشاشة الفنانة ميرفت أمين الـ74، إذ ولدت ميرفت أمين في مدينة المنيا، جنوب القاهرة، في يوم 24 نوفمبر عام 194، وولدت لأب مصري وأم اسكتلندية، وهو ما شكل ملامحها المميزة والمزيج بين الملامح المصرية والأجنبية، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس، قبل أن تحترف الفن عن طريق الصدفة بعدما عرض عليها الفنان أحمد رمزي المشاركة في إحدى أعماله السينمائية بعد أن رآها في أحد الاستوديوهات.

ميرفت أمين والجمال الدائم على الشاشة

وخطفت ميرفت أمين الأنظار منذ ظهورها الأول على الشاشة بسبب طلتها المميزة وجمالها الخاص، وكذلك بسبب موهبتها التمثيلية، وانطلقت في مسيرتها في فترة الستينيات من خلال أفلام "المراهقات" مع الفنان أحمد مظهر، وفيلم "أبي فوق الشجرة" مع عبد الحليم حافظ، والذي حقق لها شهرة واسعة، وقدمت بعده فيلم "ثرثرة فوق النيل"، و "سبع الليل" و "عودة أخطر رجل في العالم" وغيرها.

ميرفت أمين نجمة فترة السبعينيات

وشهدت فترة السبعينيات والثمانينات تألق كبير للفنانة ميرفت أمين، والتي أصبحت نجمة تلك الفترة بلا منازع، وقدمت أدوار كثيرة ومميزة في تلك الفترة، ومن أبرزها أفلام "السكرية"، "مدرسة المشاغبين"، "الأخوة الأعداء"، "البحث عن فضيحة"، و "البعض يذهب للمأذون مرتين" وغيرها من الأفلام البارزة.

ثنائية ميرفت أمين مع حسين فهمي ومع نور الشريف

وشكلت ميرفت أمين في تلك الفترة ثنائيات فنية عديدة مع النجوم الرجال، وأبرزهم الفنان حسين فهمي، والذي قدم معها أكثر من عمل، قبل أن يتزوجا في الفترة من 1974 إلى 1986، وتعتبر أطول زيجاتها وأنجبت منها ابنتها الوحيدة منة حسين فهمي، وشكلت مع الفنان نور الشريف ثنائياً فنياً أيضاً وقدمت معه ما يقارب 27 فيلم في مسيرتهما.

ميرفت أمين وابنتها منة ووالدتها الاسكتلندية

وتحظى حياة ميرفت أمين الأسرية باهتمام خاص من الجمهور أيضاً، خاصة صورها النادرة مع والدتها الاسكتلندية، وكذلك ابنتها الوحيدة منة حسين فهمي، والتي لم تحترف العمل الفني على غرار والديها، وتزوجت ميرفت أمين 5 مرات، ومنها زيجتها من عازف الجيتار عمر خورشيد والمنتج حسين القلا بالإضافة إلى حسين فهمي.

ميرفت أمين وأعمالها الحديثة

واستمرت ميرفت أمين على الشاشة حتى وقتنا الحالي، ومازالت رمزاً للجمال الدائم والمتجدد على الشاشة، رغم اختلاف أدوارها عن السابق، ومن أبرز أعمالها الحديثة فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع عادل إمام في 2007، والذي أعداها إلى السينما بعد غياب منذ آخر أفلامها "أيام السادات" في 2001، وقدمت في تلك الفترة عدة مسلسلات، وكانت آخرها في مسلسل "قيد عائلي" العام الماضي، ومسلسل "لا تطفيء الشمس" في 2017 وغيرها.