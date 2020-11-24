بسمة وهبة تمهد لاستضافة أحمد سعد وخطيبته في الموسم المقبل من "شيخ الحارة" وتلّمح لأزمة "طحال" سمية الخشاب

أحمد سعد الفنان المصري عاد من جديد للظهور مع خطيبته علياء بسيوني، بعد انتشار شائعة انفصالهما في الفترة الأخيرة، وحذفه لكافة صورهما من حسابه على انستجرام، بالإضافة إلى إلغاء متابعتها.

أول ظهور لأحمد سعد وخطيبته بعد شائعة انفصالهما

الإعلامية المصرية بسمة وهبة، نشرت ظهر اليوم، الثلاثاء، عبر حسابها على انستجرام، صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد سعد وخطيبته، في أول ظهور لهما عقب انتشار شائعات انفصالهما، وشوقت بسمة الجمهور لسبب اجتماعهم معًا، وهل سيظهر أحمد سعد في موسم جديد من برنامج "شيخ الحارة" معها، أم لا فعلقت على الصورة قائلة: "إيه رأيكم؟ يا ترى حيكون في شيخ حارة جديد؟ يا ترى الإجتماع ده اتفاق على حلقة".

بسمة وهبة تسخر من سمية الخشاب؟

لكنها أثارت الجدل بعد أن سخرت في تعليقها أيضًا من تصريحات الفنانة سمية الخشاب وقصتها الشهيرة مع زوجها السابق أحمد سعد، واعتدائه بالضرب عليها مما أدى إلى استئصال الطحال، فأضافت بسمة: "ولا ننتظر لما نشوف خطيبة احمد حيحصل إيه في الطحال".

ويبدو أن بسمة وهبة وجدت أن تعليقها وسخريتها مما حدث مع سمية الخشاب وأحمد سعد، قد يضعها في موقف محرج، فقررت سريعًا تعديل التدوينة لتكتب: "ولا ننتظر لما نشوف خطيبة أحمد حيحصل معاها إيه" وحذفت جملة "في الطحال".

ولاقت الصورة التي نشرتها بسمة وهبة انتشارًا واسعًا بين جمهور أحمد سعد، حيث تعتبر بمثابة إثبات على أن العلاقة بينه وبين خطيبته جيدة وأنه لا وجود لأي خلافات بينهما، في السياق نفسه تمنى عدد من متابعي الإعلامية المصرية أن تكون بهذه الصورة تمهد لتقديم موسم جديد من برنامجها "شيخ الحارة".

سبب إطلاق شائعة انفصال أحمد سعد وخطيبته

الجدير بالذكر أن أحمد سعد حير الجمهور بعدما فاجئ الجميع مؤخرًا بحذف صوره مع خطيبته علياء بسيوني، وكذلك إلغاء متابعتها على انستجرام وذلك بعد فترة من رومانسيتهما المستمرة معاً، هو ما فسره البعض بأنهما قد فسخا خطوبتهما، بعد ما يقارب 5 أشهر من إعلانها.

ولكن أحمد سعد رد وقتها على الجدل الذي أثير حول انفصاله عن خطيبته، وطمأن الجمهور على استمرار علاقتهما وخطبتهما، ونفى في تصريحات له انفصاله عن خطيبته، وقال إن الأمر مجرد رغبة منه في إبعاد حياته الشخصية والعاطفية عن مواقع التواصل الاجتماعي، ونفى أيضاً وجود أي خلافات معها في الفترة الحالية.