"كل ما يكبر يحلى".. مي العيدان تغازل كاظم الساهر بصورة له

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الإعلامية الكويتية ​مي العيدان​ متابعيها بصورة للفنان كاظم الساهر​، وكانت مجمعة لتظهر مرحلة شبابه وصورته الحالية، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وعبّرت مي عن اعجابها بكاظم الساهر، مشيرة الى انه كل ما يكبر يزداد جمالا، اذ علّقت على الصورة بالقول: "صورة كاظم الساهر قبل و بعد .. كل ما يكبر يحلى".