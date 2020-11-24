متحدث الرئاسة: انتشار كورونا في الموجة الثانية أعلى من الأولى

القاهرة - محمد ابراهيم - قال السفير بسام راضي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها للشعب المصري اليوم جاءت عقب اجتماع اليوم ومع زيادة الاصابات في موجة فيروس كوورونا الثانية.

تابع في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الاجتماع كان مخصصًا لمراجعة الموقف من بداية انتشار الجائحة، مضيفًا أنه شيء طبيعي مع دخول فصل الشتاء يكون هناك نزلات برد وأمراض فصل الشتاء أكثر حتى بدون كورونا، وقبل الجائحة كانت أعلى إصابات بالانفلونزا في شهري ديسمبر ويناير وبالتالي يتعاظم الأمر الآن.

كشف راضي أن اجتماع الرئيس استعرض نهج تعامل الحكومة مع أزمة كورونا منذ بداية الجائحة والذي اتسم بالتوازن بين صحة الإنسان من خلال تطبيق الاجراءات الاحترازية الشخصية مع استمرار الحياة اليومية بشكل حذر بما يحقق دوران عجلة الاقتصاد مع الحفاظ على صحة المصريين.

أضاف أنه أثناء عرض اجتماع اليوم اتضح ارتفاع إصابات العالم من فيروس كورونا خاصة مع اقتراب شهر ديسمبر، وهو ما يؤكد أن الموجة الثانية ستكون مختلفة عن الأولى حيث اختلفت الأعراض مع انتشار أوسع للمرض.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".