الله على الرقة والجمال.. سمية الخشاب تتألق فى إطلالة جديدة.. شاهد

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ربنا يسعدك ويحفظك ويفرح قلبك وحياتك كلها يارب - ما شاء الله - احلويتي جدا - متألقة كعادتك قمر - الله علي الرقه والجمال

يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.