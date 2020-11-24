أغنية فيلم No Time to Die تقترب من الترشيح لـ جرامي

برغم تأجيل طرح فيلم الأكشن المنتظر No Time to Die، إلا أن التوقعات تشير إلى ترشيح أغنية الفيلم للنجمة العالمية بيلي إيليش للمنافسة على جوائز جرامي.

الفيلم الذي تسببت جائحة كورونا المستجد لتأجيله أكثر من مرة من بطولة النجم العالمي دانيال كريج،

الأغنية التي ترشحت بها إيليش للفوز بجائزة جرامي، تم طرحها في فبراير الماضي، تحسبًا لإصدار الفيلم في إبريل الماضي، وهو ما خرج عن التوقعات بسبب انتشار الفيروس القاتل واجبار الدول على الإغلاق الكامل، وهو ما تم تأجيل الفيلم إلى نوفمبر الجاري، ثم إلى إبريل 2021.

تشترك إيليش مع شقيقها Finneas O’Connell في أغنية الفيلم، والتي بلغت ذروتها في المرتبة 16 على مؤشرات Billboard في أمريكا وظهرت لأول مرة في المرتبة الأولى في بريطانيا العظمى في الأيام الأولي من صدورها، حيث اخرج الكليب دانييل كلاينمان مصمم لقب بوند.

وكشفت صحفية ديلي ميل البريطانية عن تفاصيل جديدة حول فيلم No time to die ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، الذي تأجل عرضه مجددا بسبب وباء فيروس كورونا.

وقالت الصحفية البريطانية إنه لأول مرة منذ 50 عاما، تبدأ أحداث فيلم ضمن سلسلة جيمس بوند بدون مشهد أكشن للجاسوس البريطاني الشهير من الأجزاء السابقة مثلما حدث في باقي الأفلام، حيث لم يظهر دانيال كريج في أول مشهد من فيلم، بينما ستبدأ أحداث الفيلم بمشهد للممثلة الشهيرة ليا سيدوكس، وهي تجسد دور مادلين سوان.

ويشارك بالفيلم المنتظركل من رامي مالك، بيلي ماجنوسن، جيفري رايت، بن ويشاو، لاشانا لينش، روري كينير، ديفيد دينسيك، احمد بكير، لورديس فابريس.

ويدور الفيم الجديد بعد ترك Bond الخدمة النشطة ويتمتع بحياة هادئة في جامايكا، ولكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية طلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، مما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

مشاركة رامى مالك فى الفيلم تأتى بعد حصده جائزة أفضل ممثل ضمن حفل أكادمية الاوسكار عن دوره المميز فى فيلم bohemian rhapsody، وترشيحه لأكثر من فيلم كبير.