نرمين الفقي تشارك جمهورها بصورة لها .. ومتابع: نجمة مصر

شاركت الفنانة نرمين الفقى جمهورها بصورة له من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وحازت الصور على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

جميلة يا نرمين يا سكر منورة - مشاء الله - ربنا يحميكى - نجمة مصر

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبى وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة.

وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

وتعيش الفنانة نرمين الفقى، حالة من النشاط الفنى حاليًا، حيث تشارك فى بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهما مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مى عمر، المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، والذى يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

كما تشارك نرمين الفقى فى بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.

وتشارك نيرمين حاليا في تصوير مسلسل "نسل الأغراب" تجسد نرمين ضمن أحداث مسلسل شخصية غجرية صعيدية وتقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة، وتراهن عليها بقوة كما صرحت من قبل معربة عن سعادتها مع العمل مع كل أبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج سينرجى.