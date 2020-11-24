تعرف على ما فعلته ياسمين الخيام في الذكرى الأربعين لرحيل والدها.. وتكشف عن كواليس لحظاته الأخيرة

حرصت ياسمين الخيام ان تحكى عن والدها الراحل الشيخ محمود الحصرى، وقالت في تصريحات ل"دوت الخليج" في ذكري وفاته الاربعين، انهت حرصت على ان تذهب مع شقيقتها إيمان الحصرى وعدد من أفراد أسرة وأحفاد ومحبى الشيخ الراحل الي مدفنه لإحياء ذكرى رحيلة وسط اجراءات احترازية مشددة، واشارت الي انها قامت بعمل ختمات للقرأن مع محبية ولكن دون ان يلتقوا نظرا لظروف كورونا.

وأكدت انه كان محب لكل الناس، والقرأن يملأ قلبه، ولفتت الي انه توفي بعد عودته من الحج، لافتة الي انه حينما عاد قام بصلاة العشاء وبعدها رحل عن عالمنا.

كما لفتت ياسمين ان والداها اوصاها بترك جزء من ثروته الي اعمال الخير، وبناء نقابة لأهل القرأن.

، ولفتت الي انها بنيت اكثر من مسجد اخرهم بالفرافرة، ومن المقرر افتتاحة قريبا، وطلبت من كل محبيه الدعاء له.

وكانت قد قالت الفنانة ياسمين الخيام، إنه على الجميع إعادة قراءة السيرة النبوية والاقتداء بـ النبي محمد الكامل المكمل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى كي نتبعه.

وأضافت ياسمين الخيام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار": "على الأمة إعادة صياغة حياتها والاقتداء بسيد الخلق في سلوكه وأخلاقه".

وتابعت ياسمين الخيام: "الرسول محمد صلى الله عليه وسلم جعله الله سبحانه وتعالى قدوة لنا جميعا والنبي محمد أدى الأمانة ونصح الأمة الاسلامية والبشرية جمعاء".

وأردفت ياسمين الخيام: "يجب ان نقتدي بالرسول محمد بالعمل الصادق والاجتهاد والوفاء والبر والمحبة وحب الوطن الذي حفظها الله سبحانه وتعالى".

ولفتت ياسمين الخيام إلى أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كلفنا بأهمية المحبة وحسن الظن واتقان العمل "، مضيفة:" منهج الرسول واضح للجميع ويجب ان نقتدي بخلق الرسول ونسير في الوجهة السليمة، وأفتقد الليالي المحمدية ونتمنى اعادة انتاجها مرة اخرى ".

يذكر ان الفنانة ياسمين الخيام أدلت بصوتها في التعديلات الدستورية في أحد اللجان في مدينة السادس من أكتوبر، وشاهدت كم الإقبال الكبير من المصريين، وأكدت أن تلك المشاهد تظهر مصر بشكلها المشرف وسط العالم.

ونوهت، "الخيام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد"، إلي أن المرأة المصرية كانت نموذج مشرف للدولة المصرية في العملية الإنتخابية.