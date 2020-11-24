وفاة والدة ياسمين رئيس بعد صراع مع المرض

رحلت منذ قليل عن عالمنا والدة الفنانة ياسمين رئيس بعد صراع مع المرض.

وكانت قد استعادت الفنانة ياسمين رئيس ذكرياتها من فيلم لص بغداد وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "ياسمين رئيس" فيديو لها من كواليس لص بغداد، وعلقت عليه: "من سنه تقريبًا كنت بصور فيلم لص بغداد والڤيديو ده بعد يوم تصوير اكتر من ٢٠ ساعة اكشن وأسمنت بيترمي علينا بس كنت مبسوطه عشان مع الناس اللي بحبها".

لاقت شخصية ياسمين في فيلم " لص بغداد" قبول الجماهير،وحقق الفيلم إيرادات عالية حيث يعتبر من أول الأفلام الكوميدية الأكشن لها.

وتقوم ياسمين رئيس بتصوير دورها فى فيلم "جارة القمر" الذى تعود به للتعاون للمرة الرابعة مع زوجها المخرج هادى الباجوري.

وكانت ياسمين قد تعاونت مع المخرج هادي الباجوري سابقا في عدة أعمال، بدأتها بمسلسل عرض خاص، والذي لاقى نجاحًا جماهيريًا صاخبًا، ثم فيلم واحد صحيح، لتشارك في أول بطولة مشتركة لها، ثم بطولة فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة، والمصنّف كأعلى فيلم رومانسي تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المصرية.