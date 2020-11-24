ثلاثي "صاحب المقام" يجتمعون مرة أخرى في "شكوكو"

القاهرة - محمد ابراهيم - يتعاون الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، مع المنتج أحمد السبكي والمخرج ماندو العدل، في فيلم جديد يحمل اسم "شكوكو".

حصل الفيلم على موافقة رقابية، ويشارك فيه كل من خالد الصاوي وحسين فهمي ويسرا، كما لم يتم اختيار بطل العمل حتى الآن بشكل نهائي.

يشار إلى أن فيلم "صاحب المقام" جمع الثلاثي من قبل، والذي تم عرضه على منصة "شاهد VIP"، من بطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، ريهام عبد الغفور، محمود عبد المغني، محسن محي الدين، إبراهيم نصر، هالة فاخر، محمد لطفي، فريدة سيف النصر، محمد ثروت، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.