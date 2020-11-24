أول كلام.. هنادي مهنا تطرح أغنية حفل زفافها على أحمد خالد صالح

طرحت الفنانة هنادي مهنا، أغنية «أول كلام» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي أغنية حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح، الذي أقيم مؤخرًا بحضور عدد من النجوم والأهل والأصدقاء.

أغنية «أول كلام» لـ هنادي مهنا، من كلمات: محمد عاطف، ألحان: مدين، توزيع موسيقي: أحمد عادل، صولو: الموسيقار هانى مهنى، جيتار: مصطفى نصر: ميكس وماستر: خالد رؤوف.

وأقيم حفل زفاف هاندي مهنا وأحمد خالد صالح، يوم الجمعة 6 نوفمبر، في فندق شهير بالقاهرة، واقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين فقط وبعض نجوم الفن مع التأكيد على عدم حضور الأطفال للحفل بناء على طلب وزارة الصحة والسكان.

وعقب حفل الزفاف، أثيرت حالة كبيرة من الجدل بعد قيام مطربي المهرجانات الثلاثة «حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا»، بإحياء حفل زفاف الفنانة هنادي (ابنة الموسيقار هاني مهنى)، ضاربين عرض الحائط بقرار منعهم من إحياء الحفلات، الذي أتخذ من نقابة المهن الموسيقية، في ظل كسرهم لهذا القرار في حفل زفاف ابنة موسيقار كبير من رموز الموسيقى في مصر.

في الوقت ذاته، كشف الموسيقار هاني مهنى، حقيقة استعانته بمؤدي المهرجانات حمو بيكا في فرح ابنته الفنانة هنادي مهنى على الفنان أحمد خالد صالح.