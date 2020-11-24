محمد ناجي جدو ينشر صورة لـ نجلته الصغيرة

شارك محمد ناجي جدو لاعب نادي الجونة السابق جمهورة بصورة جديدة لـ نجلته الصغيرة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد ناجي جدو صورة ابنته عبر خاصية استوري بحسابه معلقا عليها قائلا " قلبي ".

وكان محمد ناجي جدو رحيله أعلن عن نادي الجونة، عقب مباراة حرس الحدود المقرر ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب محمد ناجي جدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "مباراة الحرس غدا الأخيرة لي مع النادي شكرًا نادي الجونة ،خالد بشارة، نادر شوقي و حسام غالي، محمد الحصري علي الاحترافيه و الحب و الاحترام خلال الموسميين الماضيين و بالتوفيق في المواسم القادمة".

وضمن فريق الجونة مؤخرا البقاء رسميا في مسابقة الدوري الممتاز، بعد تأكد هبوط كل من طنطا ونادي مصر حرس الحدود إلى القسم الثاني.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه هذا الموسم وللمرة الـ 42 في تاريخه، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

وعلى صعيد آخر أعلن نادي الجونة صفقاته الجديدة استعدادا لخوض الموسم القادم من بطولة الدوري الممتاز حيث تعاقد مع 6 لاعبين جدد أبرزهم أحمد عادل عبدالمنعم حارس مرمى الأهلي السابق.

وغرد الحساب الرسمي لفريق الجونة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بفيديو يرحب باللاعبين الجدد وهم أحمد عادل عبدالمنعم ، نور السيد، محمود الجزار، أحمد عامر، محمد رجب، محمد حبيب.

علي جانب آخر نجح مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان رئيس النادي فى إتمام التعاقد مع عمر رضوان حارس الجونة والأهلي السابق لمدة موسم علي سبيل الإعارة ، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالدورى الممتاز .

ووقع عمر رضوان علي عقود انضمامه إلى صفوف أسوان لمدة موسم علي سبيل الإعارة في حضور سامى الشيشينى المدير الفنى للفريق ومحمود سمكه إدارى الفريق ، ومصطفي أمين المشرف علي فريق الكرة.