إلهام شاهين: بقدم أعمال فنية مهمة.. ومش محتاجة أبقى موجودة على الشاشة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن الأعمال التي تريد أن تناقشها وهي من داخل المجتمع الذي نعيش به.

وقالت إلهام شاهين،خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة “ON”: “أنا لو مالقتش العمل مفيد وبيقدم قضية مهمه مش هعمله لأني مش محتاجة أبقى موجودة على الشاشة".