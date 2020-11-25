قبل نهائي القرن بين الأهلي والزمالك.. تحذير مهم من نبيل الحلفاوي للفريقين

تحدّث الفنان نبيل الحلفاوي، عن لقاء القمة المرتقب، بين الأهلي والزمالك -يوم الجمعة 27 نوفمبر الجاري- في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، لا سيما أن اللقاء يترقبه الكثيرون داخل وخارج مصر والقارة الأفريقية أيضًا، محذرًا من الوقوع في أخطاء قد تشوه صورة الكرة في مصر أمام العالم.

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدتين متتاليتين عبر "تويتر": «نهائي بطولة إفريقيا سيكون محل متابعة من الصحافة الرياضية العالمية. ومصر تتحمل مسئولية الصورة التي ستصدر للعالم بحكم أن الفريقين مصريان. نرجو أن نصدر صورة مشرفة تخلو من الصغائر التي انقرضت بالنسبة للفرق الكبيرة. الاعتراضات الخاصة في الفاضية والمليانة والتشويح مع كل صفارة .. وإضاعة الوقت بالسقوط المتكرر والاستموات مع كل سقوط. خاصة من حارس المرمى وتغيير الحذاء والقفاز. الفائز الأول الفوز والمربع الأول من المباراة الوقت ليكون ذلك من خلال الكرة والتمريرات. عاوزين ماتش كله كورة .. قوية رفيعة المستوى في إطار من الروح الرياضية والتحضر».

من جهة أخرى، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة جنوب الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أمام الزمالك في نهائي "القرن" بدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.

وأضاف "شوبير" عبر أون تايم سبورتس: "تشكيل الأهلي سيتكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى ورباعي الدفاع معلول وهاني وياسر إبراهيم وأيمن أشرف".

وتابع: "موسيماني استقر على كل من أفشة والشحات وأجايي خلف المهاجم الوحيد مروان محسن، على أن يتولى السولية وأليو ديانج مهمة الارتكاز".