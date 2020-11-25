هنادي مهنا تهدي زوجها أحمد خالد صالح أغنية رومانسية بفيديو كليب من حفل الزفاف

هنادي مهنا واصلت احتفالاتها بزواجها من أحمد خالد صالح، وطرحت اليوم أول أغانيها بعنوان "أول كلام"، والتي أهدتها إلى زوجها وشهدت الكليب لقطات جديدة من حفل زفافهما.

هنادي مهنا تطرح أول أغانيها من حفل زفافها

وكشفت هنادي مهنا عن مفاجأتها للجمهور ولزوجها أحمد خالد صالح، وطرحت أول أغانيها بعنوان "أول كلام"، على يوتيوب اليوم، وأهدت أغنيتها الأولى إلى زوجها وكتبت في بداية الفيديو "إهداء إلى أحمد"، وذلك بعدما كشفت في الفترة الاخيرة عن موهبتها في الغناء ورغبتها في احترافه، قبل أن تبدأ مسيرتها الغنائية بأغنية بمناسبة حفل زفافها.

فيديو كليب رومانسي من حفل زفاف أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

وشهد فيديو كليب أغنية هنادي مهنا "أول كلام"، مشاهد جديدة من حفل زفافها على أحمد خالد صالح، ولقطات رومانسية بينهما في الحفل، بالإضافة إلى لقطات أخرى لوالدها الموسيقار هاني مهنا، أثناء عزفه على آلة الأورج في الحفل، وشارك هاني مهنا في الأغنية بعزفه مقطوعة أيضاً في توزيع الأغنية الموسيقي، والأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، والفيديو إخراج أحمد راغب.

رومانسية هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وشغل الثنائي هنادي مهنا وأحمد خالد صالح الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب رومانسيتهما، حيث بدأت احتفالاتها بالزواج بإقامة حفل عقد قران مؤخراً، وتبعه حفل "حنة"، بحضور عدد من أصدقائهم النجوم، قبل أن يختتما احتفالاتهما بإقامة حفل زفاف كبير هذا الشهر، والذي حضره عدد كبير من النجوم أيضاً، وذلك بعد إعلان خطبتهما والاحتفال بها العام الماضي.

وشهد حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح أزمة بسبب اعتراض نقابة الموسيقيين على استضافة الحفل لنجوم المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال، وذلك بالتعارض مع قرار النقابة بإيقافهم، وخرجت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح بعدها بفيديو من شهر العسل، أكدا به أنهما قاما بتوجيه الدعوة لنجوم المهرجانات للمشاركة كضيوف في الحفل وبسبب اعجابهم بأغانيهم ونجاحهم، واعتذرا لهم بسبب عدم معرفة هاني مهنا بحضورهم، وعبرا عن احترامهما لنقابة الموسيقيين بسبب غضبها من تواجدهم.