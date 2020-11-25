محامي فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل إدانة موكله بالقتل العمد

فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، تلقى اليوم خبراً صادماً بإدانته بالقتل العمد من جانب القضاء اللبناني، وذلك في قضية اقتحام منزله والتي أسفرت عن مقتل السارق في مطلع العام الجاري.

تفاصيل إدانة زوج نانسي عجرم بالقتل العمد في حادث منزله

وصدم جمهور نانسي عجرم اليوم بعد إدانة القضاء لزوجها فادي الهاشم بالقتل العمد، في واقعة اقتحام منزلهما، وأصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، اليوم، قراره الظني بحق فادي حيث تمت إدانته بجناية القتل طبقًا للمادة 547، والمادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عامًا، وتنص المادة 547 على أنه من قتل إنسانًا قصدًا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر.

محامي زوج نانسي عجرم يكشف تفاصيل قضية منزلهما

وعلق محامي فادي الهاشم على التطورات الصادمة الأخيرة خلال تصريحات له لبرنامج "اي تي بالعربي"، وقال أنهم توقعوا حكماً بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وأضاف أنه الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة قانونياً بعدم عقاب موكله، وذلك بعدما اعتقد البعض أن الإدانة نهائية وستؤدي إلى الحكم بسجنه بهذه المدة، وأشار المحامي إلى المادة المعطوف عليها القرار والتي تتطابق مع ما قاله فادي الهاشم في التحقيقات، بحسب ما ذكر المحامي.

وكشفت مصادر قانونية إن الإدانة غير نهائية، وإنه من المتوقع أن تحسم محكمة الجنايات القضية والحكم النهائي بعد تحويل ملف القضية إليها، وأشارت المصادر إن القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول نقولا منصور، بحق زوج نانسي عجرم، في قضية اتهامه بمقتل الشاب محمد موسى عمدًا، جاء استنادًا للمادة 547، التي تصل عقوبتها إلى 20 عامًا، بينما المادة 228 من قانون العقوبات، تشير إلى حالة الدفاع المشروع عن النفس، وهو ما سيجعل محكمة الجنايات في جبل لبنان دوت الخليج من لها سلطة الفصل في الأمر وإصدار الحكم المناسب.

تفاصيل قضية اقتحام منزل نانسي عجرم

وجاءت التطورات الأخيرة في قضية اقتحام منزل نانسي عجرم بعد فترة من هدوءها وبعد الإفراج عن فادي الهاشم والاستماع إلى أقواله في الواقعة، والتي أحدث ضجة كبيرة في شهر يناير الماضي، بعدما قام فادي الهاشم بإطلاق الرصاص على مقتحم المنزل.