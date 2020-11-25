الفنانة بوسي تحتفل بعيد ميلادها الـ67 في أحدث ظهور مع أسرتها.. فيديو وصور

الفنانة بوسي احتفلت بعيد ميلادها الـ67 اليوم في أجواء عائلية، ونشرت الإعلامية بوسي شلبي صوراً وفيديوهات من احتفال بوسي بعيد ميلادها.

بوسي تحتفل بعيد ميلادها

وشاركت الإعلامية بوسي شلبي الجمهور اليوم لحظات احتفالها بعيد ميلاد الفنانة بوسي الـ67، ونشرت عدة صور وفيديوهات من احتفال عيد الميلاد، وللحظة إطفاء الشموع وقطع قالب حلوى عيد الميلاد، وهنأت بوسي شلبي الفنانة بوسي على عيد ميلادها وقالت:" كل سنة وبوسبوس حبيبتي طيبة".

بوسي مع عائلتها في احتفال عيد ميلادها

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي عدة صور من احتفال بوسي بعيد ميلادها، والتي احتفلت في أجواء عائلية في منزلها، وذلك في حضور ابنتيها مي وسارة نور الشريف، وكذلك شقيقتها الفنانة المعتزلة نورا، وعدد من أفراد العائلة، وتلقت بوسي رسائل التهنئة من الجمهور وزملائها على عيد ميلادها، وتفاعلوا مع أحدث ظهور لها على مواقع التواصل، حيث إنها قليلة الظهور في الفترة الأخيرة.

الفنانة بوسي في أحدث ظهور

وخطفت الفنانة بوسي الأنظار في أحدث ظهور لها، وظهرت بحالة نفسية جيدة وبإطلالة بسيطة بملابس المنزل، وهو ما طمأن الجمهور عليها، وحافظت على ارتداء الأسود، وذلك بعد فترة من الحزن والحداد بسبب وفاة شقيقها في شهر يونيو الماضي، والذي جاء بعد فترة قليلة من وفاة شقيقتها أيضاً، وهو ما جعلها في حالة حداد وحزن هذا العام وأقلق الجمهور على حالتها النفسية.

وكان أحدث ظهور للفنانة بوسي منذ أشهر في حفل عيد ميلاد ابنتها مي نور الشريف في ابريل الماضي، وظهرت العائلة بالملابس السوداء بسبب حالة الحداد على شقيقتهما الكبرى، وكان آخر ظهور فني للفنانة بوسي في مسلسل "البرنسيسة بيسة" لمي عز الدين في العام قبل الماضي، ومن قبلها مسلسل "قيد عائلي" في نفس العام، ويذكر أن الفنانة بوسي تزوجت الفنان نور الشريف في بداية السعبينيات، وتخللها فترة طلاق منذ 2006 قبل أن يعودا في 2015 قبل فترة قليلة من وفاة نور الشريف، وقدمت بوسي في مسيرتها عدة أعمال شهيرة أبرزها فيلم "اونكل زيزو حبيبي" و "فتوة الغلابة" و "حبيبي دائماً" وغيرها.